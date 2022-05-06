США опровергли передачу Украине данных о крейсере "Москва"

Сообщения СМИ названы не соответствующими действительности

Соединенные Штаты не передавали Украине разведывательные данные по российскому крейсеру "Москва". Об этом в пятницу, 6 мая, рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По словам представителя американского оборонного ведомства, у Киева имеются собственные возможности в сфере разведки, "чтобы отслеживать и брать на прицел российские корабли".

Других комментариев относительно происшествия с российским крейсером Кирби не дал, сообщает РИА Новости.

Ранее источники рассказали, что разведывательные данные, использование которых привело к затоплению российского крейсера "Москва", были переданы украинским силам Соединенными Штатами. При этом было неясно, знали ли в Вашингтоне о намерении Украины нанести удар по кораблю.

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