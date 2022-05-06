Володин предложил европейским государствам выйти из ЕС

Это поможет сохранить суверенитет, отметил спикер Госдумы

Если государства, входящие в ЕС, хотят сохранить суверенитет, им необходимо покинуть интеграционное объединение. Такое мнение в пятницу, 6 мая, высказал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

По мнению политика, выход из Евросоюза — единственный способ отстаивать интересы своих граждан. Володин напомнил, что Европарламент одобрил инициативу об отмене принципа солидарного принятия важнейших решений, "иными словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС".

В итоге мнения отдельных государств и их граждан не будут учитываться, это приведет к тому, что "права голоса будут лишены миллионы жителей Европы", заявил спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

Между тем члены ЕС разошлись во мнениях относительно новых антироссийских санкций. В рамках шестого пакета отказ от импорта российской нефти будет осуществляться поэтапно — в течение полугода. Брюссель примет решение в конце недели, если не возникнет серьезных разногласий.

Однако для Венгрии и Словакии сделано исключение: Будапешт и Братислава смогут закупать российскую нефть до конца 2023 года в рамках существующих контрактов.

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