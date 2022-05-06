Минобороны опубликовало съемки действий разведывательно-штурмовых групп ВДВ

Разведчики вычисляют огневые точки противника

Минобороны России показало, как работают на Украине разведывательно-штурмовые группы Воздушно-десантных войск. На кадрах видно, как спецподразделения проводят разведку местности.

Разведывательно-штурмовые группы во время рейда обнаружили замаскированные позиции украинских войск. Разведчики засекли огневые позиции бронетехники и артиллерии ВСУ.

Координаты обнаруженных целей десантники передают артиллеристам. После чего артиллерия скорректированным огнем подавляет огневые точки противника.

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