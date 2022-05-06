ЦБ предупредил о задержках при проведении операций

Деньги на счету останутся в сохранности

Центробанк предупредил россиян о возможных задержках при проведении операций в сервисах платежной системы Банка России и в Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).

Некоторые операции могут проходить медленнее либо их придется повторить позднее. Причина – проведение технических работ.

В ЦБ заверили, что все средства на счету останутся в сохранности. О возобновлении обычного режима работы сообщат дополнительно.

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) – это российский аналог международной банковской системы SWIFT.

Система быстрых платежей (СБП) позволяет мгновенно переводить средства по идентификатору получателя, даже если стороны перевода имеют счета в разных банках.

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