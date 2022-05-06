В Ростовской области задержали банду неонацистов

Возбуждены уголовные дела

В Ростовской области задержаны шестеро неонацистов. Они использовали тактику террористических организаций, которые получают указания от украинских кураторов. Об этом сообщили в региональном МВД.

Операция прошла при поддержке Федеральной службы безопасности. Члены радикального сообщества нападали на местных жителей, оскверняли мемориалы. В январе экстремисты забросали бутылками с зажигательной смесью кафе в городе Шахты.

Свои преступления они снимали на видео и выкладывали в соцсети, чтобы вербовать сторонников. В ходе обысков у задержанных найдено огнестрельное и холодное оружие, тактическое снаряжение и нацистская символика, сообщает "ТВ Центр".

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