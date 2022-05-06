ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Три страны ЕС могут освободить от эмбарго на нефть из России до 2024 года

10:51
  • пятница
  • 06 мая 2022

Нефтяное эмбарго может войти в шестой санкционный пакет

Третьим государством, которое может получить отсрочку в реализации нефтяного эмбарго в отношении России, может стать Чехия.
ОПЕК: в мире нет свободных мощностей для замены российской нефти

Как рассказали источники агентства Bloomberg, ЕС предлагает освободить Венгрию, Словакию и Чехию от запрета на закупку российской нефти до 2024 года.

Это связано с позицией самих государств, указывающих на свою энергозависимость от российской нефти. Обсуждение шестого пакета европейских санкций и его основных параметров продолжается.

Ранее сообщалось, что в рамках шестого пакета санкций ЕС отказ от импорта российской нефти будет осуществляться поэтапно — в течение полугода. Брюссель примет решение в конце недели, если не возникнет серьезных разногласий. Однако для Венгрии и Словакии сделано исключение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Нефть
Нефть
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.