Три страны ЕС могут освободить от эмбарго на нефть из России до 2024 года

Нефтяное эмбарго может войти в шестой санкционный пакет

Третьим государством, которое может получить отсрочку в реализации нефтяного эмбарго в отношении России, может стать Чехия.

Как рассказали источники агентства Bloomberg, ЕС предлагает освободить Венгрию, Словакию и Чехию от запрета на закупку российской нефти до 2024 года.

Это связано с позицией самих государств, указывающих на свою энергозависимость от российской нефти. Обсуждение шестого пакета европейских санкций и его основных параметров продолжается.

Ранее сообщалось, что в рамках шестого пакета санкций ЕС отказ от импорта российской нефти будет осуществляться поэтапно — в течение полугода. Брюссель примет решение в конце недели, если не возникнет серьезных разногласий. Однако для Венгрии и Словакии сделано исключение.

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