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"Он испортился": турки ответили на претензии Зеленского по поводу российских туристов

10:52
  • пятница
  • 06 мая 2022

Украинский лидер удостоился нелестных сравнений

Претензии украинского лидера Владимира Зеленского к Анкаре, принимающей туристов из России, возмутили жителей Турции. Комментаторы материалов в местных СМИ считают, что Зеленского испортило слишком чрезмерное внимание к его персоне.

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"У нас есть еще одно изречение. Если вы слишком лелеете осла, он мнит себя скаковой лошадью. Мир окружил Зеленского несколько большим вниманием, и он испортился", — считает читатель газеты En Son Haber.

Зеленский в интервью греческим журналистам назвал недопустимым решение Анкары принимать туристов из России. По мнению украинского лидера, это двойные стандарты и несправедливость.

Турецкие читатели задаются вопросом – почему Зеленский не злится на Европу? Ведь европейцы получают от России газ, причем в последнее время поставки только растут. Некоторые пользователи еще более категоричны: они заявляют, что из-за неумения Зеленского управлять государством уже погибли тысячи людей, кровь которых на его руках.

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