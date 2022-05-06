В вузах России выделено более 590 тысяч бюджетных мест на 2023-2024 учебный год

Больше всего бюджетных мест предусмотрено по инженерным и техническим направлениям

Министерство науки и высшего образования России на 2023-2024 учебный год распределило более 590 тысяч бюджетных мест в высших учебных заведениях. Об этом в пятницу. 6 мая, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Благодаря этому в 2023 году почти 70% выпускников российских школ смогут обучаться в университетах на бюджетной основе.

Замглавы правительства отметил, что перед российскими вузами стоит задача не снижать планку по подготовке высококвалифицированных кадров для мобилизации ключевых отраслей экономики. Выполняя поручение президента, приоритет отдается региональным учебным заведениям — туда направляется 73% от их общего числа.

Больше всего бюджетных мест предусмотрено по инженерным и техническим направлениям подготовки — 245 тысяч, еще более 75 тысяч бюджетных мест отведено педагогическим специальностям, сообщает АГН "Москва".

Ранее заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщал, что больше всего бюджетных мест в вузах России выделено на инженерные направления. На втором месте — все, кто работает с цифровой экономикой: IT, программисты, электронщики, связисты.

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