ВС России уничтожили до 280 националистов и 41 единицу техники ВСУ

На Украине продолжается российская спецоперация

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил России ликвидировали еще ряд объектов военной инфраструктуры и военной техники Украины. Об этом в пятницу. 6 мая, рассказал официальный представитель российского Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что было поражено шесть пунктов управления, три склада боеприпасов, 187 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 26 украинских артиллерийских батарей.

Кроме того, в результате ударов было уничтожено до 280 националистов и 41 единица военной техники ВСУ, цитирует Конашенкова РИА Новости.

5 мая в Минобороны России рассказали, что высокоточные ракеты, выпущенные с самолетов ВКС России, уничтожили склад боеприпасов и хранилище топлива в Николаевской области. Также российские военные ликвидировали командный пункт танковой бригады ВСУ.

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