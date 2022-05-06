Туристическая группа с детьми запросила помощь на Кубани

Для эвакуации направили технику высокой проходимости

Туристическая группа из 75 человек, в числе которых 60 детей, запросила помощь спасателей из-за ухудшения погоды на Кубани.

Возраст детей составляет от пяти до 18 лет. Для эвакуации людей направлена техника высокой проходимости, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Сведений о пострадавших не поступало.

Сообщается, что группа следовала по маршруту ст. Кизинка - ст. Баракаевская. Сейчас путешественники находятся на берегу реки Губса. В районе идет слабый дождь со снегом, температура воздуха составляет 10 градусов тепла, скорость ветра – три метра в секунду.

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