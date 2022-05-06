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Лавров оценил воздействие санкций на россиян

11:21
  • пятница
  • 06 мая 2022

Волю народа ничем не сломить

Россия отстаивает историческую правду. И никакие санкции не смогут надломить волю российского народа и руководства, убежден глава МИД Сергей Лавров.

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"Никакие наказания, никакие санкции не смогут надломить волю российского народа, волю российского руководства, которое нацелено на то, чтобы отстаивать историческую правду", - заявил Лавров на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам по случаю празднования Дня Победы.

Глава МИД подчеркнул: действия руководства страны направлены на то, чтобы отстаивать законные интересы Российской Федерации и не допустить создания прямых угроз национальной безопасности на российских границах. По словам Лаврова, на карте будущее мира и то, каким этот мир будет - однополярным, под контролем Вашингтона или справедливым и демократичным, передает РИА Новости.

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