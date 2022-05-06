Суд в Белоруссии дал россиянке Софии Сапеге шесть лет колонии

Сапеге предстоит отбывать срок в колонии общего режима

Гродненский областной суд Белоруссии приговорил гражданку Российской Федерации Софию Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказали в пресс-службе суда.

Сапеге инкриминировали разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Россиянку также обвиняли во вмешательстве в деятельность сотрудников органов внутренних дел, организацию насилия и угрозы его применения в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а также иного лица, выполняющего общественный долг, организацию угрозы в отношении судьи и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном белорусским законодательством порядке, сообщает агентство "БелТА".

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска 23 мая 2021 года после сообщения о минировании. Спецслужбы на паспортном контроле задержали летевших этим рейсом одного из создателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу.

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