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Суд в Белоруссии дал россиянке Софии Сапеге шесть лет колонии

11:41
  • пятница
  • 06 мая 2022

Сапеге предстоит отбывать срок в колонии общего режима

Гродненский областной суд Белоруссии приговорил гражданку Российской Федерации Софию Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказали в пресс-службе суда.

Появилось видео с арестованной в Минске россиянкой Сапегой
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Сапеге инкриминировали разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Россиянку также обвиняли во вмешательстве в деятельность сотрудников органов внутренних дел, организацию насилия и угрозы его применения в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а также иного лица, выполняющего общественный долг, организацию угрозы в отношении судьи и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном белорусским законодательством порядке, сообщает агентство "БелТА".

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска 23 мая 2021 года после сообщения о минировании. Спецслужбы на паспортном контроле задержали летевших этим рейсом одного из создателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу.

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София Сапега
София Сапега
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