Шойгу, Медведева, Володина и Матвиенко вызвали в Киев

Повестка выслана также Бортникову, Золотову, Нарышкину и Колокольцеву

Офис генерального прокурора Украины выписал повестки о вызове на допрос российских должностных лиц.

В их числе - министр обороны Сергей Шойгу, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин, глава СВД Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов и полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Каждая из повесток вызывает на допросы 16, 17 и 18 мая, передает ТАСС. Документ опубликован на сайте офиса генпрокурора Украины.

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