Пентагон поверил в безобидность учений армии Белоруссии

Речь действительно идет об учениях, а ни о чем ином, считают в ведомстве

Американские власти не усматривают признаков перерастания учений белорусских сил реагирования в нечто большее. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Представитель оборонного ведомства отметил, что относительно недавней военной активности Белоруссии речь действительно идет об учениях, а ни о чем ином.

При этом нет никаких указаний на то, что у Белоруссии есть намерения принять активное участие в российской спецоперации на Украине, цитирует Кирби "Интерфакс".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у западных государств нет причин беспокоиться из-за проверки сил реагирования белорусской армии. Минск никому не угрожает и угрожать не собирается, поскольку "развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства".

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