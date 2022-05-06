ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пентагон поверил в безобидность учений армии Белоруссии

12:06
  • пятница
  • 06 мая 2022

Речь действительно идет об учениях, а ни о чем ином, считают в ведомстве

Американские власти не усматривают признаков перерастания учений белорусских сил реагирования в нечто большее. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Минобороны Белоруссии начало внезапную проверку сил реагирования

Представитель оборонного ведомства отметил, что относительно недавней военной активности Белоруссии речь действительно идет об учениях, а ни о чем ином.

При этом нет никаких указаний на то, что у Белоруссии есть намерения принять активное участие в российской спецоперации на Украине, цитирует Кирби "Интерфакс".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у западных государств нет причин беспокоиться из-за проверки сил реагирования белорусской армии. Минск никому не угрожает и угрожать не собирается, поскольку "развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Военные учения в Белоруссии
Военные учения в Белоруссии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.