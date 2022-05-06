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В МИД констатировали стагнацию российско-украинских переговоров

11:52
  • пятница
  • 06 мая 2022

Киев каждый день меняет свою позицию, ранее заметили в Кремле

Переговоры российской и украинской делегаций находятся в состоянии стагнации.

Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. Политическое урегулировали конфликта не развивается.

"Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации", - констатировал он (цитата по ТАСС).

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция украинских властей непоследовательна, Киев каждый день меняет свою позицию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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