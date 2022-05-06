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Объявлена эвакуация еще одной деревни из-за пожаров под Курганом

12:01
  • пятница
  • 06 мая 2022

Тушение осложняется сильным ветром

Сильный ветер с порывами до 20-25 м/с осложняет тушение природных пожаров в Курганской области. Наиболее сложная обстановка сохраняется на территории Кетовского, Белозерского и Каргапольского муниципальных округов.

Режим ЧС и эвакуация объявлены в Курганской области из-за пожаров
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Власти объявили эвакуацию жителей еще одной деревни. В Редькине проживают около 400 человек.

"В превентивных мерах также объявлена эвакуация д. Редькина Белозерского муниципального округа. Всего 367 человек, из них 66 детей", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Эвакуированных разместят в ПВР, развернутом в школе села Рычково.

По данным спасателей, пока огонь удается сдерживать в семи километрах от населенного пункта. Ранее в Курганской области была объявлена эвакуация жителей деревень Белый Яр и Передергина, а также СНТ "Благодатное" и "Раздолье", передает ТАСС.

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