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Опубликован перечень товаров для параллельного импорта

12:21
  • пятница
  • 06 мая 2022

В их числе - часы Apple, приставки XBox, PlayStation и Nintendo

Министерство промышленности и торговли утвердило список товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию.
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Приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу 7 мая. 

В списке перечислены запчасти для иномарок, электроника, фото- и кинотехника, оружие и боеприпасы, мебель, медицинские инструменты, часы Apple, музыкальные инструменты, приставки XBox, Playstation и Nintendo.

В списке также значатся косметика и бытовая химия, однако большинство известных брендов, ушедших с российского рынка, министерство исключило.

30 марта правительство легализовало параллельный импорт. Это сделано для того, чтобы удовлетворить спрос населения на зарубежные товары. Ранее продажа зарубежных товаров в России без разрешения правообладателя была запрещена.

Параллельный импорт не означает узаконивания контрафакта. В Россию будут ввозить оригинальные товары, но через альтернативные каналы поставок.

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