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"Бессмертный полк" пройдет в 88 странах в очном формате

12:35
  • пятница
  • 06 мая 2022

Об этом рассказали в МИД России

Акция "Бессмертный полк" в 2022 году пройдет в очном формате в 88 странах мира. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказал заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексей Зайцев.

В Казахстане переименовали "Бессмертный полк".
"Бессмертный полк" пройдет в городах Франции

Дипломат отметил, что в рамках празднования 77-й годовщины победы во Второй мировой войне и в Великой Отечественной войне почти в 130 странах идет подготовка к памятным мероприятиям, организаторами которых выступают российские соотечественники.

"Бессмертный полк" впервые пройдет в Венесуэле. Также шествие планируют в Аргентине, Белоруссии, Болгарии, Иордании, Испании, Киргизии, Никарагуа, Сербии.

Зайцев подчеркнул, что сегодня как никогда важно сохранять память о подвиге советского народа в борьбе с нацизмом. Однако "с сожалением фиксируем стремление властных структур ряда государств создать препоны тем, кто хочет почтить память героев Великой Отечественной Войны", цитирует представителя МИД России РИА Новости.

В Москве длина маршрута шествия составит 7 км. Ожидается, что к шествию присоединятся более миллиона человек. Присоединиться к колонне можно будет на выходе из станций метро "Динамо" и "Белорусская".

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