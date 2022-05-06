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Марафон "Zа Россию" пришел в Самару

14:39
  • пятница
  • 06 мая 2022

Самара стала 31-м городом, который присоединился к всероссийской акции

Масштабным концертом в Самаре завершился музыкально-патриотический марафон "Zа Россию". Мероприятие в поддержку наших военных, выполняющих свой долг по защите Донбасса, собрало тысячи людей.

Многие пришли с российскими флагами, или в одежде в цветах триколора. Были и те, кто специально приехал из других городов. На сцене выступили популярные коллективы и исполнители.

Кульминацией стала эстафета "Свет наших сердец" - символ дружбы и взаимной поддержки россиян. Отметим, Самара стала 31-м и последним городом, который присоединился к всероссийской акции. Она стартовала ещё 12 апреля и охватила 6 федеральных округов - от юга страны до Сибири.

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