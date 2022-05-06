В России за сутки госпитализировали 2845 человек с COVID-19

Выздоровели 9408 человек
За минувшие сутки в России госпитализировали 2845 пациентов с коронавирусом. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказали в оперштабе по контролю за распространением заболевания.
Всего за сутки зафиксирован 5541 случай заражения. Выздоровели за сутки 9408 человек. Скончались 136 заболевших.
В Москве коронавирусом заболели 526 человек, из них госпитализированы только 134. Выздоровели после прохождения лечения 493 пациента. Скончались за сутки 19 человек, у всех был положительный тест на коронавирус и подтвержденная пневмония.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"