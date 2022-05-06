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В России за сутки госпитализировали 2845 человек с COVID-19

12:19
  • пятница
  • 06 мая 2022

Выздоровели 9408 человек

За минувшие сутки в России госпитализировали 2845 пациентов с коронавирусом. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказали в оперштабе по контролю за распространением заболевания.

Всего за сутки зафиксирован 5541 случай заражения. Выздоровели за сутки 9408 человек. Скончались 136 заболевших.

В Москве коронавирусом заболели 526 человек, из них госпитализированы только 134. Выздоровели после прохождения лечения 493 пациента. Скончались за сутки 19 человек, у всех был положительный тест на коронавирус и подтвержденная пневмония.

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