Собянин посетил площадку фестиваля "Московская весна"

Она находится на Коптевском бульваре

Концертные программы, спектакли, творческие и кулинарные мастер-классы. В столице проходит фестиваль "Московская весна". Главная тема - празднование Дня Победы и поздравление ветеранов.

Одну из площадок на Коптевском бульваре в пятницу посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Здесь проходят уроки истории. Школьники могут принять участие в создании стенгазеты с использованием исторических материалов 40-х годов, сообщает "ТВ Центр".

Можно также написать письмо ветерану или сделать 3D-открытку с объёмными аппликациями. Всего открыты более 20 фестивальных площадок. Еще 40 организованы в парках и жилых районах.

"Московские сезоны" вновь работают после достаточно долгого перерыва, через два года. Мы открыли "Пасхальный дар" и вот сейчас "Московская весна", один из самых любимых фестивалей, который плавно перерастает в праздник Победы. С сегодняшнего дня выступают песенные вокальные коллективы, лауреаты прошлого еще конкурса, 19 года, они будут исполнять песни военных лет, любимые москвичами. Приглашаю всех прийти, очень много концертных мероприятий, мастер-классов и просто отдохнуть, погулять, пообщаться с друзьями. С наступающими праздниками!" – заявил Собянин.

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