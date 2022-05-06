ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московские школьники получили информацию о фронтовых театрах

15:03
  • пятница
  • 06 мая 2022

Проведена большая исследовательская работа

В Москве в преддверии Дня Победы подвели итоги образовательного проекта, посвященного фронтовым театрам в годы Великой Отечественной войны.

Несколько месяцев школьники и учащиеся колледжей собирали информацию о судьбах актёров и концертных бригад времен Второй мировой. На основе этих исследований вместе со студентами Щукинского училища они составляли свои сценарии фронтовых концертов.

И минувшим вечером на сцене Учебного театра показали итоговый спектакль-реконструкцию. Постановка о жизни реальных людей - их чувствах, переживаниях, подвигах - получилась очень душевной. Позже весь собранный исследовательский материал опубликуют на портале "Вместе о Победе", сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Спектакль на сцене
Спектакль на сцене
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.