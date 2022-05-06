Московские школьники получили информацию о фронтовых театрах

Проведена большая исследовательская работа

В Москве в преддверии Дня Победы подвели итоги образовательного проекта, посвященного фронтовым театрам в годы Великой Отечественной войны.

Несколько месяцев школьники и учащиеся колледжей собирали информацию о судьбах актёров и концертных бригад времен Второй мировой. На основе этих исследований вместе со студентами Щукинского училища они составляли свои сценарии фронтовых концертов.

И минувшим вечером на сцене Учебного театра показали итоговый спектакль-реконструкцию. Постановка о жизни реальных людей - их чувствах, переживаниях, подвигах - получилась очень душевной. Позже весь собранный исследовательский материал опубликуют на портале "Вместе о Победе", сообщает "ТВ Центр".

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