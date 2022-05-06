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В Москве прошел вечер, посвященный кинематографистам в годы ВОВ

15:04
  • пятница
  • 06 мая 2022

Собрались ветераны войны и труженики тыла

В преддверии Дня Победы в Центральном доме кино прошёл торжественный вечер, посвящённый кинематографистам - участникам Великой Отечественной войны.

В зале собрались актёры, режиссёры, операторы, сценаристы - не только ветераны войны и труженики тыла. Вспоминали страшные военные годы. Коллег, не вернувшихся с фронта. И тех, кто не только пережил войну, но и работал в мирное время.

"Вот здесь, за моей спиной, список кинематографистов, которые ушли на фронт и положили там свои головы, защищая нашу Родину. Очень много ВГИКовцев, которые со студенческой скамьи ушли - в первую очередь, это операторы, ушли воевать, ушли в Московское ополчение", - рассказал Евгений Герасимов.

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