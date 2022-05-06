Врачи из Подмосковья спасли беженку из ЛНР

У нее было серьезное ранение

Врачи Солнечногорской больницы спасли женщину из Луганской народной республики, которая почти два месяца назад получила огнестрельное ранение, но пройти лечение на родине так и не смогла. Что сделали российские врачи и где будет проходить реабилитация?

Татьяна Рудая все еще не верит, что самое страшное уже позади. Благодарит российских врачей за то, что сохранили руку. И до сих пор вздрагивает от громких звуков. Все кажется, что за окном идут боевые действия. Огнестрельное ранение женщина получила в ЛНР, в родном городе Рубежный.

"Это случилось еще 9 марта. Это уже долгая история. Влетел снаряд в квартиру. Взорвалось, разбило стены, разбило окна. И осколки, естественно, получилось так. Одним осколком - он летел, перебил мне кость - и вылетел. А здесь были вырваны куски, страшно", - рассказала Татьяна Рудая.

В Луганской больнице смогли только наложить гипс и проколоть антибиотики. Операцию сделать было невозможно. Не было электричества и медикаментов. В какой-то момент, когда в больнице стало небезопасно, врачи стали предлагать тем, кто может ходить, постараться уехать.

Выходить боялись. Поэтому спустились в подвал. Женщине пришлось лечиться самостоятельно. Выбраться смогли только, когда в город зашли российские войска. С мужем сразу же поехали к границе, там их уже ждал сын. Из-за того, что женщина проходила полтора месяца с ранением и оскольчатым переломом правой плечевой кости, был высокий риск не только потерять руку. Врачи говорят, что она вообще чудом осталась жива.

"И поступила она к нам уже с неправильно срастающимся переломом, с выраженной деформацией плечевой кости. И сложность была в том, что, во-первых, перелом открытый. То есть высокие риски инфицирования. Во-вторых, уже смещение кости начало схватываться, срастаться в неправильном положении", - сообщил травматолог-ортопед Солнечногорской областной больницы Акшин Шахгулиев.

Операцию проводили минимально травматичным способом. Кость удалось вывести в правильное положение и зафиксировать не внутри, а снаружи с помощью аппарата Илизарова.

"Ориентировочно мы планируем где-то через полтора-два месяца демонтировать аппарат. И возможно даже направить ее в отделение реабилитации нашей больницы", - отметил заведующий травматологическим отделением Солнечногорской областной больницы Илья Одиноченко.

Уже сегодня Татьяну готовят к выписке. А дома ее ждут родные, которые вслед за ней тоже эвакуировались из ЛНР в Россию.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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