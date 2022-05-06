ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

После обрушения облицовки фасада дома в Замоскворечье началась проверка

15:08
  • пятница
  • 06 мая 2022

Никто не пострадал

Столичная прокуратура выясняет причины обрушения облицовки фасада жилого дома на улице Бахрушина. Всё произошло накануне вечером.

Отвалились куски, расположенные рядом с крышей. При падении они задели один из балконов, разбив стекла и повредив козырек. Из жильцов никто не пострадал, сообщает "ТВ Центр".

Внизу в момент происшествия также не было прохожих. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Они огородили опасную территорию лентой и приступили к ликвидации последствий обрушения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Обрушение облицовки фасада дома в Замоскворечье
Обрушение облицовки фасада дома в Замоскворечье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.