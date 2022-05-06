После обрушения облицовки фасада дома в Замоскворечье началась проверка

Никто не пострадал

Столичная прокуратура выясняет причины обрушения облицовки фасада жилого дома на улице Бахрушина. Всё произошло накануне вечером.

Отвалились куски, расположенные рядом с крышей. При падении они задели один из балконов, разбив стекла и повредив козырек. Из жильцов никто не пострадал, сообщает "ТВ Центр".

Внизу в момент происшествия также не было прохожих. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Они огородили опасную территорию лентой и приступили к ликвидации последствий обрушения.

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