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Семейная пара москвичей осуждена за контрабанду картин

15:09
  • пятница
  • 06 мая 2022

Они получили условные сроки

Картины европейских мастеров 19 века, а еще антикварная посуда, мебель и статуэтки. В Москве за контрабанду культурных ценностей вынесен приговор семейной паре.

Предметы искусства супруги закупали в Европе - на рынках, аукционах и отправляли их в Россию по почте. Но чтобы уйти от налогов, декларировали посылки как товар для личного пользования, а получателями указывали подставных лиц.

Так злоумышленников и поймали - они не зарегистрировали 14 редких картин, стоимостью полтора миллиона рублей. Всего на счету преступной пары оказалось более 100 фактов контрабанды. В итоге суд приговорил супругов к 4 годам условно. А всю их коллекцию после оценки передадут в музеи.

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