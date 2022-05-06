В "Аптекарском огороде" расцвела сакура

Полюбоваться символом весны пришло множество горожан

Праздник цветения сакуры можно увидеть и не покидая российской столицы. Изящные и таинственные, эти кустарники давно стали символом весны, тепла и умиротворения. Ими можно любоваться бесконечно, а вот плоды лучше даже не пробовать.

Фантастическое розовое облако, от которого не оторвать взгляд! Все камеры и фотоаппараты нацелены на него. В "Аптекарском огороде" - настоящий ажиотаж! Иначе и не бывает во время цветения сакуры.

Сакура зацветает в Москве в конце апреля - в начале мая. Холодной погоды она не боится. Наоборот, чем прохладнее, тем дольше цветет. Обычно это длится 10-14 дней.

Первая в столице сакура на этот раз зацвела в "Аптекарском огороде". В Главном Ботаническом саду РАН тоже начала распускаться. Причем, деревья там - одни самых старых в городе - привезли их еще в конце восьмидесятых годов прошлого века с острова Хоккайдо.

"Прунус Сарженто" - или вишня сахалинская, а еще - вишня курильская, вишня пильчатая. Родина сакуры - Япония, Корея, Сахалин. Но в последние годы она становится очень популярна и в Центральной части России. Сакура - вообще собирательное понятие, это сразу несколько видов и сортов кустарников рода сливовых. Выращивают такую вишню вовсе не из-за плодов, которые на самом деле очень мелкие и невкусные, а исключительно из-за изумительной красоты во время цветения. Палитра - от белоснежной до ярко и темно-розовой. Созерцание распускающихся деревьев в Японии - многовековая традиция, называют её специальным термином - ханами.

"Но японцы не только лицезреют, они делают из лепестков чай, они консервируют - научились консервировать бутоны и цветки. Они консервируют двумя способами - в сливовом уксусе и в каменной соли", - пояснила научный сотрудник "Аптекарского огорода" Ольга Миронова.

Попробовать рис или суп с лепестками сакуры в Москве может и не удастся, а вот полюбоваться цветением можно не только в "Аптекарском огороде" или Ботаническом саду Академии наук, но в и Екатерининском парке, и на главной аллее перед зданием МГУ, и в Царицыно, и в Бирюлевском дендропарке. Самое время - для романтических прогулок.

Уже вовсю цветет яркая форзиция, распускаются великолепные рододендроны, нежная магнолия, и даже яблони. И впереди еще - весь цветущий май!

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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