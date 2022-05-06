Монумент расположен на Новодевичьем кладбище

В пятницу в Москве открыли памятник Владимиру Этушу - народному артисту СССР, лауреату государственной премии России, ветерану Великой Отечественной войны. В этот день, 6 мая, ему исполнилось бы 100 лет.

Монумент установили на Новодевичьем кладбище, где Владимир Этуш похоронен. Автор - известный скульптор Филипп Трушин - увидел всенародно любимого артиста не в сценическом образе, а в плащ-палатке. Что вполне объяснимо. Человек необычайного мужества, прошедший Великую Отечественную войну от Кавказа до Украины, Этуш и в мирное время оставался человеком чести и отваги.

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