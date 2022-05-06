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В Киеве признали занижение потерь ВСУ во время спецоперации

12:41
  • пятница
  • 06 мая 2022

Родственники требуют сообщить о судьбе солдат

На Украине начинаются массовые протесты, на митинги выходят родственники военнослужащих ВСУ, сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Командование украинских войск скрывает реальные потери, утверждает экс-депутат.

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"Люди банально месяц не могут получить похоронку, а командование лжет, что их родной жив - для скрытия реальных потерь", - написал Журавко в Telegram-канале. По его словам, родня военнослужащих ВСУ бригадами выходит на протесты с требованиями ротации, уточнения судьбы родных.

По данным Журавко, реальные потери ВСУ достигают 50 тысяч человек. Экс-депутат также разместил обращение к родственникам служащих 57-й бригады собраться 5 мая на центральной площади в городе Кропивницкий Кировоградской области. Он предлагает поднять такие вопросы, как отсутствие ротации, отсутствие у солдат воды, безответственное командование. По итогам сбора Журавко предлагает составить письменное обращение к главнокомандующему.

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