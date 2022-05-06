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Россия в апреле недополучила 133 млрд рублей нефтегазовых доходов

12:59
  • пятница
  • 06 мая 2022

Ожидавшийся объем составлял 414 млрд рублей

Отклонение полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам апреля 2022 года составило минус 133,1 млрд рублей. Об этом в пятницу. 6 мая, рассказали в российском Министерстве финансов.

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Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 414 млрд рублей.

С учетом отрицательного отклонения в апреле совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 280,9 млрд рублей.

В Минфине напомнили, что российские власти временно не покупают иностранную валюту и золото на вырученные от продажи энергоносителей средства, сообщает "Интерфакс".

В апреле президент России Владимир Путин дал поручение переориентировать поставки российских энергоносителей на восток и юг. Экспорт в страны Запада в обозримой перспективе будет сокращаться, заявил глава государства.

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