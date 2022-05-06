Россия призвала ЕС отказаться от "неоколониальных замашек"

Российский МИД призвал Европу уважать соседние государства

Россия призывает Евросоюз отказаться от "неоколониальных замашек" с учетом высказываний канцлера Германии Олафа Шольца о вхождении всех стран Западных Балкан в интеграционное объединение. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказал заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексей Зайцев.

Дипломат призвал Брюссель придерживаться уважительного и равноправного подхода к соседним странам, в том числе на Западных Балканах.

Зайцев отметил, что "подобные ни к чему не обязывающие заявления ЕСовцы делают, чтоб приободрить западные балканские страны, где растет разочарование затянувшейся пробуксовкой процесса сближения с ЕС".

Однако представитель МИД отметил, что Германия, как ряд других европейских стран, "похоже, основательно позабывших уроки истории, продолжает воспринимать Западные Балканы как сферу своих исключительных геополитических интересов".

И на этом фоне Брюссель продолжает обвинять Москву в попытках установления зон влияния в Европе, цитирует Зайцева РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз и в целом Запад под руководством США демонстрируют серьезный разворот в своей политике: из Украины стали делать плацдарм для окончательного подавления России.

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