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Река заблокировала туристов с детьми на Кубани

13:26
  • пятница
  • 06 мая 2022

Путешественники приехали из Москвы, Питера и Саратова

Спасатели эвакуировали все 75 туристов, запросивших помощь в Краснодарском крае.

Группа оказалась заблокирована поднявшейся рекой Губс вблизи станицы Баракаевской. Сейчас их разместили на базе "Зеленая дача". Далее их перевезут в город Армавир, чтобы отправить по домам. Туристы приехали из Москвы, Санкт-Петербурга и Саратовской области.

Медицинская помощь участником экспедиции не понадобилась. Пострадавших нет, передает РИА Новости.

Утром 6 мая туристическая группа из 75 человек, в числе которых 60 детей в возрасте ль пяти до 18 лет, запросила помощь спасателей из-за ухудшения погоды на Кубани. Для эвакуации людей направили технику высокой проходимости.

Сейчас в районе ЧП идет слабый дождь со снегом, температура воздуха составляет 10 градусов тепла, скорость ветра – три метра в секунду.

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