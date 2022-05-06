Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции

Москве не нашлось места на трибуне

Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой войны, которая состоится во Франции 8 мая.

Об этом РИА Новости заявил посол нашей страны в Париже Алексей Мешков. Традиционно страны, внесшие весомый вклад в победу над фашизмом, приглашались на празднования, посвященные победе во Второй мировой войне, но в этом году Россию не позвали.

"В этом году нам места на трибуне не нашлось. Хотя там будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии", - сообщил он.

6 мая Мешков возложил венки к памятнику русским участникам движения Сопротивления. Мероприятие приурочено ко Дню Победы 9 мая.

8 мая, день капитуляции нацистской Германии, во Франции празднуют как День победы над общим врагом - фашизмом.

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