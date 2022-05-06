Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции

Москве не нашлось места на трибуне
Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой войны, которая состоится во Франции 8 мая.
Об этом РИА Новости заявил посол нашей страны в Париже Алексей Мешков. Традиционно страны, внесшие весомый вклад в победу над фашизмом, приглашались на празднования, посвященные победе во Второй мировой войне, но в этом году Россию не позвали.
"В этом году нам места на трибуне не нашлось. Хотя там будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии", - сообщил он.
6 мая Мешков возложил венки к памятнику русским участникам движения Сопротивления. Мероприятие приурочено ко Дню Победы 9 мая.
8 мая, день капитуляции нацистской Германии, во Франции празднуют как День победы над общим врагом - фашизмом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"