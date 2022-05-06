Расширение НАТО и агрессивная политика подтолкнули Москву к жесткому ответу

Политикам в Белом доме предложили задуматься о реакции Вашингтона на возможную попытку Москвы и Пекина сменить власть в Мексике и пригласить страну в антиамериканский альянс. Политика властей США - лицемерие и "набожное позерство", считают американские эксперты.

"Ханжеские тирады, извергаемые американскими чиновниками, игнорируют роль Вашингтона в провоцировании Москвы. Нарушив гарантии, данные после холодной войны, и расширив НАТО, а также превратив альянс в агрессивную организацию… Запад подтолкнул Россию к жесткому ответу", - пишет обозреватель журнала The American Conservative Дуг Бэндоу.

Бэндоу убежден, что нынешнего конфликта не было бы, если бы не политика США. Автор обратил внимание на ответственность госсекретаря США Энтони Блинкена, который постоянно провоцировал Москву. Он игнорировал предупреждения специалистов, которые напоминали: вступление Украины в НАТО — самая яркая из всех красных линий для российской элиты, не только для президента России Владимира Путина.

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