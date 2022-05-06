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Песков рассказал о планах Путина на 9 мая

13:38
  • пятница
  • 06 мая 2022

В День Победы глава государства будет принимать участие в торжественных мероприятиях

Президент России Владимир Путин 9 мая примет участие в военном параде на Красной площади в Москве. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля сообщил, что запланировано выступление президента. Затем Владимир Путин по традиции по завершении парада глава государства возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.

На следующий день, 10 мая, у российского лидера запланировано совещание по экономическим вопросам. Песков напомнил, что глава государства регулярно собирает представителей экономического блока, правительства, администрации президента, чтобы проговаривать ключевые моменты функционирования экономики страны, сообщает РИА Новости.

5 мая между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом состоялся телефонный разговор. Политические лидеры подчеркнули особое значение даты 9 мая для народов обеих стран. Беннет указал на решающий вклад Красной Армии в победу над нацизмом. Путин же попросил собеседника передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия.

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