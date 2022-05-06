Кремль объяснил нежелание комментировать приговор Софии Сапеге

Россиянка получила шесть лет колонии в Белоруссии

Российская сторона не станет комментировать решение белорусского суда по приговору россиянке Cофии Сапеге. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что "нам крайне не нравится, когда кто-то комментирует решения нашего суда". По этой причине российские власти не будут комментировать решение суда дружественной Белоруссии.

При этом Песков напомнил, что Сапега является российской гражданкой, поэтому Россия продолжит защищать ее интересы — по дипломатическим и другим каналам, сообщает РИА Новости.

Гродненский областной суд Белоруссии 6 мая приговорил гражданку Российской Федерации Софию Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сапеге инкриминировали разжигание социальной вражды и розни, вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел и ряд других преступлений.

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