Бочкарев: Более 80 тыс. москвичей получили новые квартиры по программе реновации

В Москве продолжается строительство еще 166 домов

Программа реновации в Москве набрала хорошие темпы. Об этом в пятницу заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, ключи от новых квартир получили уже более 53 тысяч горожан. "Еще почти 29 тысяч участников программы находятся на разных этапах организации переезда", - приводит его слова пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

В настоящий момент в Москве продолжается строительство 166 домов. Всего же с начала реализации программы реновации было введено в эксплуатацию 187 новых домов.

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