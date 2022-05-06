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Бочкарев: Более 80 тыс. москвичей получили новые квартиры по программе реновации

13:57
  • пятница
  • 06 мая 2022

В Москве продолжается строительство еще 166 домов

Программа реновации в Москве набрала хорошие темпы. Об этом в пятницу заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, ключи от новых квартир получили уже более 53 тысяч горожан. "Еще почти 29 тысяч участников программы находятся на разных этапах организации переезда", - приводит его слова пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

В настоящий момент в Москве продолжается строительство 166 домов. Всего же с начала реализации программы реновации было введено в эксплуатацию 187 новых домов.

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