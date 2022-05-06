Напечатать портрет ветерана к акции "Бессмертный полк" можно в офисах "Мои документы"

Шествие начнется 9 мая в 15:00

В центрах "Мои документы" можно изготовить портреты ветеранов к акции "Бессмертный полк".

Оставить анкету ветерана и напечатать фотографию героя семьи можно до 8 мая включительно в центрах госуслуг. Узнать о графике работы офисов во время майских праздников можно пройдя по ссылке.

Для наполнения книги памяти "Бессмертный полк. Москва" жители столицы могут принести фотографии, письма, воспоминания о подвигах своих родных и близких. Сотрудники центров отсканируют материалы и вернут оригиналы владельцам, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Внести данные в книгу можно и самостоятельно на сайте проекта "Бессмертный полк. Москва", предварительно зарегистрировавшись.

Сбор участников акции "Бессмертный полк" начнется 9 мая в 12:00 на выходе из станций метро "Динамо", "Белорусская" и "Маяковская". Само шествие стартует в 15:00.

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