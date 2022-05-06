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Бочкарев: Строительство корпуса лучевой терапии ведется на территории больницы в Коммунарке

14:29
  • пятница
  • 06 мая 2022

Здание будет оснащено современным оборудованием

Работы по возведению корпуса лучевой терапии проводятся на территории больницы в Коммунарке. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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Как сообщил заммэра, на территории больницы в Коммунарке развернуты работы по строительству корпуса лучевой терапии. В настоящий момент на объекте ведутся земляные работы, разработка грунта и устройство ограждающих конструкций котлована, кроме того, начались монолитные работы по устройству фундаментной плиты здания

Глава Стройкомплекса отметил, что здание переменной этажности общей площадью 10,5 тыс. кв. м будет рассчитано на 50 коек. Строительство корпуса лучевой терапии является важным шагом в развитии онкологической службы. Современное оборудование, которым оснастят объект, позволит медикам подбирать и проводить наиболее эффективную терапию.

Также Андрей Бочкарев сообщал, что на территории больницы более чем наполовину завершено строительство детского корпуса. "На сегодняшний день на объекте полностью готовы конструктив и кровля, близятся к завершению фасадные работы", - заключил заместитель мэра.

Ранее заммэра рассказал, что на стройплощадке инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ №1, расположенного на Волоколамском шоссе в Москве, приступили к благоустройству территории. Общая готовность инфекционного лечебно-диагностического комплекса превышает 60%.

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