В Кремле ответили Лукашенко на слова о "затянувшейся" спецоперации

Российские военные начали действовать на Украине 24 февраля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу в ходе брифинга с журналистами прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что специальная военная операция России на Украине "затянулась".
"Операция идет по плану", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).
Ранее Лукашенко в интервью Associated Press сказал следующее: "Я не думал, что эта операция затянется таким образом. Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, идет ли она по плану у россиян, как они говорят".
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"