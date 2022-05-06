В Кремле ответили Лукашенко на слова о "затянувшейся" спецоперации

Российские военные начали действовать на Украине 24 февраля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу в ходе брифинга с журналистами прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что специальная военная операция России на Украине "затянулась".

"Операция идет по плану", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Ранее Лукашенко в интервью Associated Press сказал следующее: "Я не думал, что эта операция затянется таким образом. Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, идет ли она по плану у россиян, как они говорят".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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