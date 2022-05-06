Московские волонтеры позаботятся о ветеранах и участниках "Бессмертного полка"

Более 5,5 тысяч человек выступят в качестве волонтеров

Москве в проведении праздничных мероприятий в День Победы будут помогать более 5,5 тыс. волонтеров. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказали в столичном комитете общественных связей и молодежной политики.

Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, волонтеры встречают почетных гостей со всей страны в аэропортах и на вокзалах. Также добровольцы поддержат народное шествие "Бессмертный полк": сопроводят его участников по всему маршруту

В числе основных задач добровольцев — встреча ветеранов, размещение их в залах ожидания повышенной комфортности, вызов транспорта и сопровождение. Обратиться к волонтерам за помощью можно будет на семи вокзалах и в трех аэропортах с 8:00 до 22:00.

Волонтеры расскажут о праздничной программе мероприятий. До 10 мая работает горячая линия: +7 495 657-65-40. Ее операторы ответят на вопросы, касающиеся трансфера и заселения в гостиницы.

Одним из главных событий волонтерского движения столицы станет патриотическая акция "Бессмертный полк". Последние два года она проводилась в онлайн-формате. В этом году участники шествия пройдут по улицам города с портретами своих родных и близких, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Добровольцы будут сопровождать их, раздавать бутилированную воду.

Шествие начнется 9 мая в 15:00. Сбор участников — в 12:30. Присоединиться к колонне можно будет на выходе из станций метро "Динамо", "Белорусская" и "Маяковская".

В 2021 году при поддержке волонтеров прошли акции "Поздравь ветерана", "Красная гвоздика", фестиваль "Спасская башня", празднование Дня Государственного флага и другие мероприятия.

Узнать больше о патриотическом направлении добровольческой деятельности и событиях, приуроченных к празднованию Дня Победы, можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".

Ранее сообщалось, что безопасность во время Парада Победы и акции "Бессмертный полк", которые пройдут 9 мая в Москве, обеспечат 20 тысяч человек. За порядком во время мероприятий проследят полиция, Росгвардия и народные дружинники. В постоянной готовности будут находиться специалисты территориального пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по городу Москве.

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