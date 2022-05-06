Ефимов: Инвестиции крупного и среднего бизнеса в экономику Москвы выросли на 19% в 2021 году

Инвесторы вложили почти 3,5 триллиона рублей

Инвесторы продолжают активно вкладывать средства в развитие российской столицы. Вложения крупного и среднего бизнеса в экономику Москвы в 2021 году увеличились на 19% по сравнению с 2020 годом.

"По последним данным Росстата, совокупные инвестиции в основной капитал в Москве в 2021 году составили 4,84 трлн руб. Более 71% от общего объема вложенных средств - 3,46 трлн руб. - составляют инвестиции крупного и среднего бизнеса", - сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сохранить инвестиционную активность в столице помогает система мер поддержки. Город предлагает инвесторам площадки для размещения производств на льготных условиях, предоставляет различные субсидии и льготные займы, снижает налоговую нагрузку. Принято решение об автоматическом продлении в 2022 году специальных статусов, обеспечивающих льготы. Это позволит компаниям снизить нагрузку по региональным налогам до 25%.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства принимает заявки столичных компаний на льготные кредиты. Благодаря этой мере предприятия могут получить средства по ставке, которая значительно ниже банковской, и направить их на выплату зарплат и закупку материалов.

Как сообщил Ефимов, инвесторы активно развивают информационно-коммуникационные технологии - доля вложений составила 13,2%, или почти 456 млрд руб. Почти 12% от общего объема инвестиций вложили компании, работающие в сфере финансов и страхования, а в деятельность, связанную с недвижимостью, инвестировано почти 300 млрд.

Больше всего представители крупного и среднего бизнеса вкладывают в деятельность, связанную с транспортировкой и хранением. По итогам прошлого года объем вложений в эту сферу составил 759,58 млрд рублей - это 22% от общего объема инвестиций в основной капитал.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"