Песков прокомментировал назначение нового пресс-секретаря Белого дома

Кремль желает Карин Жан-Пьер успехов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию о том, что новым спикером Белого дома станет Карин Жан-Пьер.

"Мы тоже желаем ей успехов. Но это не наше дело, это внутренняя кухня администрации Белого дома. У нас своя кухня", - сказал представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

Он добавил, что ранее ему не приходилось общаться с Жан-Пьер.

Прежде стало известно, что пост пресс-секретаря администрации президента США 13 мая покинет Джен Псаки.

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