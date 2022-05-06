ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков прокомментировал назначение нового пресс-секретаря Белого дома

14:23
  • пятница
  • 06 мая 2022

Кремль желает Карин Жан-Пьер успехов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию о том, что новым спикером Белого дома станет Карин Жан-Пьер.

В США признали ответственность Вашингтона за кризис на Украине
Пресс-секретарь Зеленского: договориться могут только президенты

"Мы тоже желаем ей успехов. Но это не наше дело, это внутренняя кухня администрации Белого дома. У нас своя кухня", - сказал представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

Он добавил, что ранее ему не приходилось общаться с Жан-Пьер.

Прежде стало известно, что пост пресс-секретаря администрации президента США 13 мая покинет Джен Псаки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Карин Жан-Пьер
Карин Жан-Пьер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.