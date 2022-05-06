Число обращений к врачам из-за укусов клещей выросло почти вдвое

Среди пострадавших - 4916 детей
Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, за год в России почти вдвое выросло число пострадавших от укусов клещей, обратившихся в медицинские организации.
Вирусный клещевой энцефалит диагностирован у двух человек, добавили в ведомстве.
"По состоянию на конец апреля в России в медицинские организации обратились 13385 пострадавших от укусов клещей, в их числе - 4916 детей", - сказано в сообщении.
Больше всего обращений зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской областях, Алтайском крае, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"