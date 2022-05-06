Число обращений к врачам из-за укусов клещей выросло почти вдвое

Среди пострадавших - 4916 детей

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, за год в России почти вдвое выросло число пострадавших от укусов клещей, обратившихся в медицинские организации.

Вирусный клещевой энцефалит диагностирован у двух человек, добавили в ведомстве.

"По состоянию на конец апреля в России в медицинские организации обратились 13385 пострадавших от укусов клещей, в их числе - 4916 детей", - сказано в сообщении.

Больше всего обращений зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской областях, Алтайском крае, передает ТАСС.

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