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Число обращений к врачам из-за укусов клещей выросло почти вдвое

14:23
  • пятница
  • 06 мая 2022

Среди пострадавших - 4916 детей

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, за год в России почти вдвое выросло число пострадавших от укусов клещей, обратившихся в медицинские организации.

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Вирусный клещевой энцефалит диагностирован у двух человек, добавили в ведомстве.

"По состоянию на конец апреля в России в медицинские организации обратились 13385 пострадавших от укусов клещей, в их числе - 4916 детей", - сказано в сообщении.

Больше всего обращений зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской областях, Алтайском крае, передает ТАСС.

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