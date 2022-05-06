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В ЕС признали, что используют "язык силы"

14:34
  • пятница
  • 06 мая 2022

Такую позицию озвучил глава евродипломатии

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на форуме во Флоренции оценил степень участия Евросоюза в конфликте вокруг Украины.

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"Я думаю, в этот момент Евросоюз ведет себя как геополитический игрок, принимая решения, в том числе в военной и энергетической областях, используя язык силы", - сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Борреля, ЕС "не сражается с Россией, но защищает Украину". Также дипломат добавил, что Евросоюз "не хочет наказывать российский народ".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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