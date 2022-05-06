Эскадрилья боевых самолетов Китая вошла в зону ПВО Тайваня

Стратегические бомбардировщики сопровождали китайские истребители

Эскадрилью военных самолетов направила Народно-освободительная Армия Китая к берегам Тайваня. В опознавательную зону противовоздушной обороны острова вошли 18 боевых машин.

Как сообщило минобороны Тайваня в официальном аккаунте в социальной сети Twitter, 6 мая ПВО зафиксировали полет двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500. Также к побережью направлялись два стратегических бомбардировщиков Xian H-6, их сопровождали шесть истребителей J-11, шесть J-16, а также два Y-8, передает РИА Новости.

По данным тайваньского минобороны, ракетные системы ПВО были приведены в полную боевую готовность для отражения возможного нападения. Ранее в Пекине заявили о намерениях вернуть Тайвань под контроль материкового Китая.

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