Киев борется со своим прошлым

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины".

Об этом заявил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук в Facebook (запрещен в России- прим. ред.).

Документ предусматривает переименование ряда терминов и законов. Так, в частности, словосочетание "народное хозяйство" будет переименовано на "экономика Украины", "рабочие" - на "работники", "Украинская ССР" - на "Украина".

Кроме того, на Украине прекратят действовать акты органов государственной власти СССР и УССР, кроме тех, которые касаются суверенитета и территориального устройства.

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