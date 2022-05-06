Рейтинг одобрения работы Путина составил 78,9%

Главе государства доверяют 81,5% граждан

Показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина с 25 апреля по 1 мая 2022 года составил 78,9% (+1,2 п.п. за неделю). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные в пятницу, 6 мая.

Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 53,0% (+0,5 п.п. за неделю) и 52,8% (+1,0 п.п. за неделю) соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,5% респондентов (+0,9 п.п. за неделю). В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 42,4% (-0,7 п.п. за апрель), сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что рейтинги никогда не были первоочередным фактором для Владимира Путина. Таким главным фактором для главы государства является реальная работа и ее результаты, которые должны выражаться в повышении благосостояния граждан, в развитии экономики, социальной сферы, укреплении безопасности страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"