В Роспотребнадзоре оценили риск завоза в Россию гепатита из Европы

В ряде европейских стран фиксируются случаи гепатита у детей неизвестной этиологии

В России к настоящему времени не выявлены случаи гепатита неизвестной этиологии у детей. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказал руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По словам эксперта, вероятность завоза в Россию гепатита неясной этиологии из других стран мира мала, поскольку ограничена связь с большинством стран, где выявлены случаи инфекции.

Покровский подтвердил, что причина возникновения заболевания до сих пор пока не ясна. Специалисты не исключают сочетание нескольких факторов, например, инфекции, которая изредка вызывает поражение печени, и токсического продукта, которые вместе дают такое необычное течение болезни, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что по состоянию на 1 мая в мире зарегистрировано 228 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 20 странах. Зарегистрирован один смертельный случай и в 18 случаях потребовалась пересадка печени. ВОЗ пытается выяснить, может ли быть причиной этого гепатита аденовирус.

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