В Литве ввели штрафы за георгиевские ленточки

Усиленные отряды полиции начнут работу с 8 мая

Заместитель генерального комиссара литовской полиции Арунас Паулаускас сообщил, что на 9 мая в стране будут усилены полицейские отряды. Они станут отслеживать тех, кто "демонстрирует запрещенную символику", под которой понимаются георгиевские ленточки. Нарушителям грозят штрафы.

"Усиленные отряды начнут работу с 8 мая... в Литве 9 мая будет работать 170 экипажей полиции, около 400 сотрудников", - цитирует спикера РИА "Новости".

"Повышенное внимание" будут уделять воинским кладбищах в крупных городах.

"Носящих георгиевские ленты и другую запрещенную символику мы будет штрафовать", - добавил Паулаускас.

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