ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Литве ввели штрафы за георгиевские ленточки

14:44
  • пятница
  • 06 мая 2022

Усиленные отряды полиции начнут работу с 8 мая

Заместитель генерального комиссара литовской полиции Арунас Паулаускас сообщил, что на 9 мая в стране будут усилены полицейские отряды. Они станут отслеживать тех, кто "демонстрирует запрещенную символику", под которой понимаются георгиевские ленточки. Нарушителям грозят штрафы.

Дань памяти: в России стартовала акция "Георгиевская ленточка"
"ЕР" направит в ЛДНР и на освобожденные территории вместе с гуманитарной помощью георгиевские ленты

"Усиленные отряды начнут работу с 8 мая... в Литве 9 мая будет работать 170 экипажей полиции, около 400 сотрудников", - цитирует спикера РИА "Новости".

"Повышенное внимание" будут уделять воинским кладбищах в крупных городах.

"Носящих георгиевские ленты и другую запрещенную символику мы будет штрафовать", - добавил Паулаускас.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Георгиевская лента
Георгиевская лента
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.